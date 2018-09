PostNL bestudeert uitspraak CBb

Den Haag - PostNL zegt de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de 24-uurs partijenpost te gaan bestuderen. Het postbedrijf heeft onterecht miljoenen aan kosten moeten maken door regels die zijn opgelegd over het bezorgen van brieven van andere partijen. Het bedrijf zegt dat de impact van de regels zich al vanaf 2016 in de resultaten hebben gemanifesteerd.