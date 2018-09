Beurs: ASML en ING bezorgen AEX rode dag

De AEX sloot 1,1% lager op 553,41 punten. De Midkap eindigde 0,6% in de min op 788,34 punten.

Volgens vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp (Fintessa) keken beleggers bezorgd naar de verzwakking van munten van landen als Brazilië, India, Indonesië, Mexico, Turkije en Zuid-Afrika. Wereldwijd opererende ondernemingen als Heineken, Philips en Unilever kunnen er last van krijgen. „Beleggers houden rekening met een wereldwijde vertraging van de economische groei. Zij prijzen geen recessie in, maar verwachten wel dat de groei minder wordt dan in de afgelopen twee kwartalen”, zei Nijkamp.

„Het sentiment op de beurs was vandaag niet al te best”, beaamde Rabobank-econoom Stefan Koopman. Volgens hem moeten opkomende landen mogelijk de rente gaan verhogen om de val van hun munt te stoppen. Koopman: „Dat kan de economische groei in die landen gaan afknijpen. Omdat opkomende landen toch de groeimotor zijn van de wereldeconomie, is dat ook voor de beurzen in Europa geen goed nieuws.”

De koersenborden in Parijs (-1,2%), Frankfurt (-0,9%) en Londen (-0,5%) kleurden eveneens rood. Wall Street hield maandag de deuren dicht vanwege Labor Day. De beurzen in New York koersten vanmiddag ruim 0,2% in het rood.

Veel beleggers blijven gericht op het handelsconflict tussen Amerika en China. Deze week zullen naar verwachting de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten ter waarde van $200 miljard in werking gaan treden als beide partijen geen oplossing vinden voor het handelsconflict. Tevens wordt in de Verenigde Staten met veel belangstelling uitgekeken naar het banenrapport dat vrijdagmiddag verschijnt. Ook de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada houden de gemoederen bezig.

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML (-3,2%) dinsdagmiddag de grootste verliezer. Tankopslagconcern Vopak (-2,6%), staalfabrikant ArcelorMittal (-2,3%) en Aalberts Industries (-1,7%) lagen er eveneens zwak bij.

ING werd 1,2% lager gezet. De bank heeft voor €775 miljoen geschikt met het Openbaar Ministerie vanwege het tekortschieten bij het voorkomen van witwassen. „Beleggers zijn hierdoor onaangenaam verrast”, constateerde vermogensbeheerder Nijkamp. Het aandeel ING verloor vorige maand ook al 9% door de Turkse valutacrisis.

Bekijk ook: Miljoenenschikking ING is record

Levensmiddelenconcern Unilever koerste 1,2% lager. De Duitse supermarktketen Kaufland haalt ongeveer 480 producenten van het levensmiddelenconcern uit de schappen. Reden is een geschil over inkoopprijzen.

ABN Amro (+0,6%) was de grootste winnaar onder de hoofdfondsen. De bank heeft de verkoop van de Luxemburgse vermogensbeheerder afgerond.

Heineken won 0,2%. De bierbrouwer schrapt 50 tot 70 banen in Nederland.

In de Midkap was PostNL de grote winnaar met een koerssprong van 7%. De strengere regels die toezichthouder ACM eerder oplegde aan het postbedrijf, zijn door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) teruggedraaid. Kunstmestfabrikant OCI pluste 4%.

Aan de andere kant was Arcadis in mineur. De koers van het ingenieursbureau gleed 3,2% weg. Grondstoffenconcern AMG liet 4,7% liggen.

Takeaway.com (-2,2%) was eveneens minder in trek. Het maaltijdenbestelbedrijf kreeg een adviesverlaging van vermogensbeheerder Macquarie voor de kiezen naar ’neutraal’. Het koersdoel bij Macquarie voor het aandeel Takeaway ging wel in één klap omhoog van €52,52 naar €72,40. De Midkapper was vorige maand één van de best presterende fondsen op het Damrak.

Op de lokale markt kelderde Lavide Holding 5,6%. Het bedrijf heeft moeite met het vinden van een controlerend accountant over het boekjaar 2018. Lavide heeft inmiddels contact gezocht met toezichthouder AFM om tot een oplossing te komen. Tevens is het vermogen van het beursfonds geslonken naar circa €442.000 in het eerste halfjaar, omdat opnieuw kosten moesten worden gemaakt in de nasleep van de overname van gastouderbedrijf Gastvrij Nederland.

Wilt u weten welke aandelen het goed gaan doen in het najaar? Volg volgende week donderdag het gratis DFT-seminar. Klik hier om in te schrijven.