Nieuwe topman WPP voorziet toch groei

Het afgelopen halfjaar boekte 's werelds grootste reclamebureau een omzet van 7,5 miljard pond (8,3 miljard euro). Op vergelijkbare basis stegen de inkomsten daarmee 1,6 procent, met een opleving in het tweede kwartaal. Read verwacht dat WPP die groei over het hele jaar zal volhouden.

De Britse onderneming profiteerde vooral van de aanhoudende vraag naar zijn diensten in Europa, Latijns-Amerika en Azië. In haar grootste markt, de Verenigde Staten, liepen de inkomsten terug. Read kondigde daarom aan slecht presterende onderdelen in met name de VS kritisch tegen het licht te houden, om eind dit jaar een nieuwe strategie uit de doeken te doen.

Nettowinst

De operationele winstmarge van WPP liep terug, voornamelijk door reorganisatiekosten. De nettowinst steeg 11,3 procent tot 705 miljoen pond. Die stijging is voornamelijk te danken aan eenmalige opbrengsten uit de afstoting van onderdelen.

WPP heeft een roerige periode achter de rug. In april trad Martin Sorrell af als topman wegens beschuldigingen van misbruik en wangedrag. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een netwerk van meer dan vierhonderd marketing- en reclamebureaus. WPP krijgt bovendien steeds hevigere concurrentie van technologiegiganten als Facebook en Google.