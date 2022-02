Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachten miljardenroof bitcoin ’geen big spenders’, meeste gestolen crypto’s nog spoorloos

Door Theo Besteman

Morgan, rechts, etaleerde zich als succesvolle investeerder in softwarebedrijven, en als rapper.s Ⓒ INSTAGRAM

Amsterdam - Het tweetal kreeg na de grootste digitale inbraak ooit voor $4,5 miljard aan bitcoins in handen. Ze leefden jaren onbekommerd in hartje Manhattan. Zonder extreme luxe: Ilya ’Dutch’ Lichtenstein en Heather Rhiannon Morgan, dinsdag opgepakt in New York, deden hun aankopen liefst met hun Air Mileskorting.