'Oordeel CBb goed nieuws voor PostNL'

PostNL kreeg als dominante marktpartij te maken met strengere regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), waardoor het bedrijf naar eigen zeggen jaarlijks 50 miljoen euro tot 70 miljoen euro aan extra kosten maakte. Aangezien veel van de financiële schade al is geleden, vraagt KBC zich af welke juridische mogelijkheden PostNL heeft om compensatie te vragen.

Het is volgens de Belgische bank ook nog niet duidelijk welke impact het vonnis van het CBb heeft op de vooruitzichten van PostNL. KBC handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 4,50 euro.

Aandeel

Overigens is Berenberg begonnen met het volgen van PostNL, waarvoor het een sell-advies geeft bij een koersdoel van 2,35 euro. Volgens Berenberg heeft het bedrijf in vergelijking met bijvoorbeeld Bpost te maken met stevigere concurrentie en is nog veel onduidelijk over consolidatie op de Nederlandse postmarkt.

Het aandeel PostNL stond dinsdagochtend omstreeks 09.45 uur 7,9 procent hoger op 3,12 euro.