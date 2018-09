Gestage groei uitzendbranche

In de industrie was 3 procent meer werk voor tijdelijk personeel, waarbij de omzet met 8 procent steeg. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 1 procent en stegen de opbrengsten met 5 procent. In de administratieve sector bleef het aantal uitzenduren gelijk in vergelijking met een jaar eerder en steeg de omzet met 3 procent.

