Compensatie voor sommige Ziggo-klanten

Een groot deel van de klanten van Ziggo had sinds zaterdagavond 21.00 uur problemen met de services Replay en On Demand en kon dus geen televisieprogramma’s opnemen of terugkijken. De services waren wel beschikbaar via de website ziggogo.tv en de Ziggo Go app. Omdat klanten geliefde televisieseries dus via hun laptop of smartphone konden bekijken, wordt er geen generieke compensatie uitgekeerd, zegt een Ziggo-woordvoerder.

Daarnaast was het voor veel klanten erg vervelend dat zij geen Fox Sports-dagpassen konden kopen om de eredivisiewedstrijden te bekijken.

Een stroomstoring in een datacenter die bijna drie dagen lang voor problemen zorgt bij miljoenen televisiekijkers, hoe kan dat? „Door de stroomstoring is apparatuur beschadigd geraakt, die allemaal handmatig moet worden vervangen”, legt een woordvoerder van Ziggo uit. „Na installatie van die nieuwe apparatuur moet die ook geconfigureerd worden. Sinds maandagavond worden de televisiediensten gefaseerd weer ingevoerd voor onze klanten. Dat duurt echter langer dan verwacht.”

Ziggo verwacht momenteel dat alle diensten woensdagochtend weer operationeel zijn.

Woensdag kwamen volop klachten binnen van consumenten.

Ziggo riep op tot geduld.