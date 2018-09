Huizenjacht is weer geopend: wat moet je als koper weten?

Een korte opfriscursus voor aspirant-huizenkopers: waar moet je allemaal op letten? Dit zijn onze beste tegeltjeswijsheden van de afgelopen maanden.

1. Haastige spoed…

Zelfs nog voor de huizenmarkt op hol sloeg, durfden kopers het aan om de bouwkundige keuring over te slaan. Niet doen, want gebreken die na de koop aan het licht komen, kunnen een forse extra kostenpost opleveren. Ook niet doen: een huis kopen zonder voorbehoud van financiering. Mocht je dat voorbehoud niet opnemen in het koopcontract, en de hypotheek komt toch niet rond, dan ben je ook flink wat geld kwijt.

2. Een bodemloze put?

De hypotheekrente daalt en daalt maar: marktleider Rabobank neemt deze week nóg een hap uit het tarief voor twintig jaar rentevast. „De scholen zijn weer begonnen, en de hypotheekrente gaat verder omlaag”, vat De Hypotheekshop het samen. De meeste rentedaling is niettemin wel geweest, denkt De Nederlandsche Bank. Meer huishoudens zetten hun rente langer vast, omdat ze van de lage rentes willen profiteren. Daardoor schommelt de gemiddelde rente al anderhalf jaar rond de 2,4%.

3. Zuinigheid met vlijt…

…bouwt huizen als kastelen. Dus verbrand je geld nou niet met een wereldreis, als je daarna ook nog een beetje leuk wilt wonen. De tijden dat allebei doen geen problemen opleverde zijn voorbij: een starter op de woningmarkt moet spaargeld bij zich hebben. Niet alleen voor de kosten koper, maar in de Randstad ook om mee te komen in het biedingenspel.

4. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Geen geld om in je eentje een huis te kopen? Waarom niet een woning delen! Dat hoeft niet met een geliefde, maar kan ook best met een goede vriend. Als woningdelen normaler zou worden, komen er zo 250.000 huizen vrij, berekende ING eerder dit jaar. Bouwers hadden de boodschap al begrepen, zij zetten in op ’vriendenwoningen’.

5. Wat de gek ervoor geeft

Verkopers hebben op deze oververhitte woningmarkt het heft in handen. Een kamer van 17 vierkante meter voor twee ton? Waarom ook niet, als het pal aan de Amsterdamse Prinsengracht is? Beleggers hebben diepe zakken. Voor particulieren blijft het devies: blijf rustig. Een huis is om in te wonen, niet om in te beleggen.

6. Stenen kun je niet eten

Om nog enige beweging in de woningmarkt te krijgen, krijgen ouderen met veel overwaarde op hun huis steeds meer ruimte om die ’stenen rijkdom’ te verzilveren. Geldverstrekkers mogen rekening houden met hun werkelijke woonlasten, in plaats van een (hoge) fictieve rente. Die werkelijke lasten zijn een stuk meer in lijn met de inkomensval die zich bij pensionering voordoet.

7. Stadse fratsen

Denk je slim te zijn door een huis te kopen buiten de grote steden? Helaas, er zijn er meer die zo slim zijn geweest. In steeds meer dorpen stijgt de huizenprijs ook. Bakel, Barneveld, Stichtse Vecht: huizen worden er in no-time verkocht, en regelmatig boven de vraagprijs.

