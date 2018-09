Prijs drank en sigaretten verdubbeld sinds 2000

Accijnzen hebben de prijs van een biertje en een sigaretje behoorlijk opgedreven. Ⓒ ANP

Amsterdam - Uw geld was rond de millenniumwissel ruim 36% meer waard dan nu. De inflatie bedroeg in de jaren 2000-2017 namelijk 36,1%, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Vooral wie wel van een glaasje en een sigaretje houdt, voelt de prijsstijgingen hard in de portemonnee. De prijzen van tabak en alcoholische dranken zijn sinds 2000 bijna verdubbeld: ze liggen nu gemiddeld 95,1% hoger.