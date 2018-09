’Tesla op weg naar stevige schade tot ruim onder $300’

De futures in de VS wezen er op dat Tesla bijna nog eens 2% van de koers zal gaan kwijtraken. Daarmee wordt de weg omlaag voor de fabrikant van elektrische fabrikant weer ingeslagen.

Hoewel topman Elon Musk zich weer gedeinsd houdt op Twitter, is er bij beleggers afnemend vertrouwen over de vooruitzichten van Tesla dat financieel in zwaar weer zit.

Musk kwam begin vorige maand nog zwaar onder vuur te liggen vanwege zijn opzienbarende tweet over het van de beurs halen van zijn bedrijf. Een paar weken later moest hij al weer bakzeil halen over de beursexit van Tesla.