ING-topman Hamers diep door stof

Dat zei topman Ralph Hamers in een toelichting op de boete van honderden miljoenen euro’s die ING kreeg opgelegd van het Openbaar Ministerie (OM) wegens vier grote wiswaszaken.

Volgens het OM is dat maar het topje van de ijsberg. Omdat het een systeembank is, draagt ING grote verantwoordelijkheden, aldus justitie.

,,Het is geen goede dag voor ING. Het OM heeft tekortkomingen geconstateerd en daar doen we niets aan af”, zei Hamers. ,,De inzet is heel simpel. Van ING mag worden verwacht dat we er alles aan doen om witwassen te voorkomen.”

Het Openbaar Ministerie oordeelt hard over de aanpak binnen ING. Structureel onbrak controle om fouten te beperken. „Business ging boven compliance. De commerciële doelstellingen prevaleerden boven naleving van de wet”, aldus het OM. Dat concludeert ook dat „het in haar gestelde vertrouwen ernstig heeft beschaamd”.

Record-schikking

Zijn alarmsysteem liet per dag maar een beperkt aantal signalen door; de rest werd genegeerd, aldus onderzoekers. Met opzet keerde het zich daarmee af van strafbare feiten.

Bankrekeningen werden zes jaar lang „slechts beperkt gemonitord”.

ING ging akkoord met een boete van 675 miljoen euro en een ontneming van 100 miljoen euro. De schikking is een record. Justitie constateerde dat ING tussen 2010 en 2016 te weinig deed om financiële malversaties door klanten te voorkomen. Zo greep de bank te laat in bij omkoping en witwassen.

"Was de handhaving door DNB voldoende?"

De raad van commissarissen van ING moet nu de positie van topman Ralph Hamers kritisch bekijken, vindt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). De topman kreeg aanvankelijk een hogere beloning, die later onder fel protest werd teruggedraaid.

„Deze boete en schikking vormen een duidelijk signaal dat banken toch nog nauwgezetter met betalingen moeten omgaan”, zegt Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

„DNB had bovendien al gewaarschuwd, ING heeft te laat opgetreden tegen wat een puinhoop leek. Anderzijds, je kunt ook de vraag stellen of de handhaving door De Nederlandsche Bank voldoende en tijdig is geweest om de schade van de witwaspraktijken te voorkomen”, aldus Benink.

Aandeelhouders draaien indirect deels op voor de miljoenenschikking, net als de klanten.

Bekijk ook: Miljoenenschikking ING is record