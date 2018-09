’Neerwaartse risico’s Turkije door valutacrisis’

Fitch heeft het mes gezet in zijn verwachtingen voor de economische groei in Turkije. Ook waarschuwde de kredietbeoordelaar voor 'significante' neerwaartse risico's’ vanwege de valutacrisis in het land.

De kredietbeoordelaar wees er op dat de scherpe val van de de Turkse munt, de lira de aanzet zal geven dat de economie meer tegenwind zal krijgen.

De Turkse munt zette vanochtend de neergang voort met een terugval van 1% in vergelijking met de dollar.