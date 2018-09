Miljoenenschikking ING is record

Die bank schikte in 2013 met toezichthouders, in binnen- en buitenland, voor zijn betrokkenheid bij de Libor-fraudezaak. Daarbij manipuleerden handelaren met rentetarieven voor leningen die banken onderling aan elkaar verstrekten.

ING kwammaandag alleen met het Nederlandse Openbaar Ministerie een betaling overeen, waarmee dit de grootste schikking ooit is geworden in deze sector. Het ging om „jarenlange en structurele overtreding” van de wet.

Rabo-boetes

In totaal zou er voor €300 miljoen zijn witgewassen. Het gaat om een boete van €675 miljoen en het afnemen van €100 miljoen aan wat genoemd wordt als onterecht verkregen winst.

Rabobank schikte in zijn eigen witwas-zaak dit voorjaar voor €298 miljoen een grote strafzaak in de Verenigde Staten. Rabobank maakte zich bij de dochter RNA sinds 2013 schuldig aan het witwassen van geld voor criminelen in de grensstreek met Mexico.

Bovendien belemmerde Rabobank daar volgens de Amerikaanse justitie het lopende onderzoek.

VS koploper

Banken in de VS stapelden boetes sinds de kredietcrisis, waarbij voor miljarden aan complexe producten werden verkocht aan klanten die geen idee hadden wat ze in huis haalden. Daar werd vorig jaar de grens van $150 miljard aan schikkingen en boetes bereikt.

Buiten de financiële sector werden ook grote schikkingen getroffen. Het destijds in Amsterdam genoteerde Russisch-Noorse telecombedrijf VimpelCom kwam voor $397,5 miljoen tot een vergelijk met het Openbaar Ministerie. Daarnaast kwam het tot een vergelijk met de Amerikaanse justitie.

De substantiële boete was volgens analisten ING al enige tijd verwacht en hing al enige tijd boven het aandeel.

Zakenbank DeGroof Petercam wijst erop dat de betaling met een relatief bescheiden €0,20 per aandeel overeenkomt en geen gevolgen heeft voor de dividenduitkering.