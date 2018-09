Consument ziet benzineprijs bijna pieken

Op vergelijkingssite United Consumers, die de benzineprijzen sinds november 2000 bijhoudt, is de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro95 begin september opgelopen tot €1,793. Daarmee is de benzineprijs bijna weer terug op het hoogste jaarniveau van €1,794 dat halverwege mei werd aangetikt.

De hernieuwde opleving van de benzineprijs wordt in de hand gewerkt door de ontwikkeling van de olieprijzen. Die klimmen dicht tegen de toppen van mei. Dat komt door de orkaandreigingen en onrust over de Amerikaanse sancties die opgelegd zijn aan Iran.

Dat meldde dinsdag de olieproductie op hoog niveau te houden voor de verkoop, ondanks de sanctie. Maar de door de VS opgelegde sancties krijgen steeds meer effect, constateert olieconsultant FGE.

Begin dit jaar moesten consumenten nog gemiddeld €1,70 per liter neertellen om de tank gevuld te krijgen, terwijl in maart de prijs terugviel tot onder de €1,65.

Banken voorzichtig

Op 2 oktober 2012 werd de hoogste geregistreerde prijs van Euro95 gemeten van €1,895. In november 2000 kwam de laagste prijs van €1,049 op het bord van de tankstations.

Enig tekort op korte termijn dreigt in de Amerikaanse markt. Het tropisch weerfront Gordon zal bij de Verenigde Staten orkaankracht ontwikkelen. Gordon gaat dinsdag en woensdag aan land in het wingebied van ruwe olie rond de Mississippi. Voor de kust van Louisiana en het noordwesten van Flordia zijn bemanningen van boorplatforms gehaald, waarmee de productie zakt. Anadarko heeft twee olieplatforms leeggehaald.

Naar verwachting zal Gordon voor $300 miljoen aan schade berokkenen in een tot nu toe stil orkaanseizoen.

Zakenbank Barclays schroefde de verwachtingen voor de hele sector voor 2020 op tot een prijs van $75 per vat van 159 liter. Dat was $55 in juli vorig jaar. Op de korte termijn kan de prijs zelfs naar $80 stijgen, meent Barclays.

De Amerikaanse instroom van ruwe olie en schalie naar de markt blijft beperkt. BNP Paribas voorspelt dat Brent dit jaar niet verder stijgt dan $74 per vat.