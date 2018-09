Studentenkamer gevonden? Vergeet dit niet

Inschrijven

Schrijf je in bij de gemeente. Het is verplicht om je adreswijziging officieel door te geven aan de gemeente. Meestal kan dit digitaal. Je krijgt hierdoor automatisch post van overheidsinstellingen op je goede adres. Geef je adreswijziging ook door aan DUO, zorgverzekering, je bank en alle andere bedrijven van wie je wel eens post krijgt.

Huurtoeslag

Kijk of je recht hebt op huurtoeslag. Is jouw onderkomen een zelfstandige woonruimte, dus met eigen ingang, keuken, toilet en douche? Dan krijg je mogelijk huurtoeslag van de Belastingdienst. Misschien betaal je dan onder aan de streep voor een appartementje nog minder dan je studiegenoten voor een klein kamertje.

Huurprijs

Het lijkt misschien of een verhuurder van (schaarse) studentenkamers mag vragen wat hij wil, maar er zijn regels voor de maximale prijs van een studentenkamer. Controleer of jij niet te veel betaalt op huurprijscheck.nl. Als jouw huur te hoog is, kun je de huurcommissie inschakelen om jouw huur te verlagen.

Overzicht

Maak een goed overzicht van al je uitgaven. Op jezelf wonen is niet goedkoop. Zorg dat je van tevoren een beeld hebt van wat je maandelijks kwijt bent aan huur, vaste lasten en boodschappen, en wat er binnenkomt. Misschien moet je een hogere lening aanvragen bij DUO of op zoek naar een bijbaantje. Of kijk je ouders nog eens extra lief aan.

Verzekeringen

Sluit verzekeringen af. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in een studentenhuis waar regelmatig feestjes worden gegeven. Ook zijn studentenhuizen helaas populair bij inbrekers, in bijna elke kamer ligt immers wel een laptop en een smartphone. Je kunt je verzekeren tegen inbraak en brand. Veel aanbieders hebben speciale, goedkope studentenverzekeringen.

Daarnaast kan het handig zijn om je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. Daarmee ben je gedekt als jij per ongeluk een glas bier over iemand anders laptop heengooit. Maar let wel op: het kan heel goed zijn dat je nog via je ouders verzekerd bent voor de wettelijke aansprakelijkheid en bijvoorbeeld ongevallen. Vraag je ouders om dat even voor je te controleren.

