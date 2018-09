Nieuwe topman ziet reclamereus WPP onderuit gaan

De moeizame gang van zaken bij WPP vooral in de VS geeft aan dat er voor de deze week benoemde topman Mark Read flink werk aan de winkel is om het tijd te keren.

WPP verlaagde verder de prognose voor de bedrijfsmarges over het gehele jaar vanwege de hoge kosten die zijn gemaakt om de groei weer aan te jagen.

Het Britse bedrijf gaat door onrustig vaarwater vanwege het schandaal rond de vorige topman Martin Sorrell.