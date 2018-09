Slaande deuren bij uitzender Staffing Associates

Dat blijkt uit een vonnis dat de kantonrechter in Den Haag eind vorige maand heeft gepubliceerd. Staffing, een bedrijf met een jaaromzet van ongeveer €100 miljoen, had de cijfers over 2015 pas in november 2016 op een rijtje, en de cijfers over 2016 pas in oktober van het jaar erop.

In mei 2017, als de nieuwe cfo de cijfers over 2016 bijna rond zegt te hebben, komt het tot een „escalerend gesprek” tussen haar en Slaghekke. Nog dezelfde dag laat de Staffing-oprichter de mailbox van Van Zuijlen blokkeren, en krijgt het personeel per WhatsApp te horen dat „de samenwerking voorbij is”.

Staffing had een cfo nodig „die leiding neemt en tot actie over gaat”, zegt advocaat Stephan The van het bedrijf in de rechtbank. In plaats daarvan kregen ze met Van Zuijlen iemand wiens leiderschapsstijl kan worden samengevat „als laisser-faire, participerend”. Daardoor waren de stukken over 2017 niet op tijd af, was er ook gene begroting voor 2018, en had de cfo „geen zicht op de nog te leveren werkzaamheden”. Bovendien leverde Van Zuijlen „op cynische wijze kritiek”.

De financieel topvrouw op haar beurt stoort zich aan met micromanagement van Slaghekke, het „per mail opjutten” en het buiten haar om contact zoeken met haar medewerkers. „Niet hoe ik wil werken, niet wat het beste in mij naar boven haalt.”

Staffing en Slaghekke hadden, als ze Van Zuijlen niet goed vonden functioneren, haar meer de kans moeten geven haar leven te beteren, oordeelt de Haagse rechter. Ook zijn er geen inspanningen verricht „om de verslechterde verhouding tussen Slaghekke en Van Zuijlen te normaliseren”. Staffing moet aan de vertrokken cfo niet alleen zes maandsalarissen betalen, ter waarde van €75.000, maar nog een extra maandsalaris vanwege het niet in acht nemen van de opzegtermijn en nog eens €12.000 vanwege slecht werkgeverschap.

Alles bij elkaar moet de ex-cfo €102.600 uitbetaald krijgen. Of Staffing in hoger beroep gaat, kan advocaat The nog niet zeggen. „Daar heb ik met mijn cliënt nog niet over gesproken.” Staffing zelf en Slaghekke willen niet reageren.