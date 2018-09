Oplichting met huurwoningen in Groningen

Dat meldt makelaarsvereniging NVM.

Een makelaar ontdekte dat twee appartementen in de stad Groningen die hij verkocht door kwaadwillenden op verhuurplatformen werden aangeboden. Wie naar aanleiding van de advertentie op de verhuurwebsite contact opnam, kreeg te horen dat de woning onlangs uit de verkoop was gehaald (vandaar dat hij eerder op Funda stond) en nu wordt verhuurd.

Overmaken

De eigenaren zouden in Zwitserland wonen en communiceerden in het Engels. Ze boden gemeubileerde appartementen aan voor rond de €720 per maand. Geïnteresseerde huurders moesten een maand huur en een borg overmaken. Daarna hoorden zij niets meer.

De manier van oplichting is niet nieuw. Huizenzoekers in het hele land hebben er wel eens mee te maken gekregen. Er valt ook moeilijk op te controleren, zegt een NVM-makelaar desgevraagd. „Het internet is zo groot. We hopen dat geïnteresseerde huurders vooral niet te snel geld overmaken.”