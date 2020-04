Tesla levert te midden van pandemie meer auto's af

Tesla leverde in het voorbije kwartaal 88.400 auto's af, ruim 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019. Het aantal verkochte auto's overtrof de verwachtingen van analisten gepeild door persbureau Bloomberg ruimschoots. De productie werd opgevoerd tot 102.672 auto's, tegenover 77.100 een jaar geleden.

In een toelichting rept Tesla met geen woord over de impact van de coronapandemie. Het bedrijf werd onlangs gedwongen zijn gigantische fabriek in het Californische Fremont te sluiten, als maatregel om de verdere verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Op last van de Chinese autoriteiten werd ook de nieuwe Tesla-fabriek in Shanghai begin dit jaar stilgelegd, maar die draait inmiddels weer.