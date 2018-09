Vrijbuiter Roden doet tentrits dicht

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Novum

Kampeerhal Vrijbuiter in Roden gaat definitief dicht. De winkel maakt geen doorstart, in tegenstelling tot de filialen in Zaandam en Gouda, meldt rtv Drenthe. De twee kampeerwinkels in Zaandam en Gouda zijn overgenomen door kampeerspecialist Vervat uit Rotterdam.