BoE-baas hint op langer verblijf

In het signaal van Carney zal meewegen dat het Verenigd Koninkrijk aan de vooravond staat van een vertrek uit de Europese Unie.

De kans is nog steeds aanwezig dat Engeland in maart 2019 met lege handen zal komen staan in de onderhandelingen over de Europese uittreding.

Carney benadrukte bereid te zijn om te doen wat nodig is om een soepele brexit te realiseren.