Novartis legt miljarden op tafel voor The Medicines

Novartis heeft 85 dollar per aandeel over voor het Amerikaanse The Medicines, dat een middel voor het verlagen van het cholesterolniveau in ontwikkeling heeft. De prijs per aandeel geeft de transactie een waarde van ongeveer 9,7 miljard dollar.

Onlangs waren er al berichten dat de The Medicines in de belangstelling van kopers stond. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.