Topmanagers Autostrade onder loep om schuld rampbrug Genua

De ingestorte brug in Genua, waarbij vorige maand 43 mensen omkwamen, werd beheerd door Autostrade per l’Italia, dat in handen is van de familie Benetton.

De verkeersminister in Italië beschuldigde eerder de exploitanten ervan dat ze miljarden hebben opgehaald aan tolgeld, maar dat amper iets is teruggevloeid naar de wegen.

In Italië wordt de roep steeds luider om private tolwegen te gaan nationaliseren. In Duitsland, Nederland en België zijn de snelwegen van de staat en grotendeels gratis.