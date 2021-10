Beursblog: AEX poetst met steun Philips verlies snel weer weg

Voetbal

Jaarcijfers PSV knalrood door corona

PSV heeft in het boekjaar 2020-2021 een nettoverlies van 23,2 miljoen euro geleden. Dat blijkt uit het jaarverslag dat door de Eindhovense club maandag naar buiten is gebracht. Het is de eerste verliesrekening in tien jaar. Als oorzaak geldt de coronapandemie.