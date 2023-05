Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zorgen maken over een recessie? Welnee

Door Jim Tehupuring Kopieer naar clipboard

President Joe Biden Ⓒ FOTO ANP / HH

We hebben een probleem. Het is namelijk zeer aannemelijk dat we in een diepe recessie belanden. Onze oosterburen verkeren al in die erbarmelijke economische staat. Maar dat is niet het enig onheil wat nadert. Op 1 juni is het geld van de Amerikaanse overheid op.