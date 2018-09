Supermarkt ziet sterkste omzetgroei sinds 2009

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdagochtend. Consumenten laten de voedingsspeciaalzaken steeds meer in de steek. Nadat de omzet in het eerste kwartaal al 2,2% daalde, verloren de kleine levensmiddelenwinkeliers in het tweede kwartaal 0,1% aan omzet ten opzichte van vorig jaar.

De inkomsten van supermarkten lagen in het tweede kwartaal van dit jaar 4,7% hoger dan in dezelfde periode. Sinds 2009 hebben de supers niet zo’n omzetstijging gezien.

Non-foodsector

Speelgoedwinkels lijken het definitief af te leggen tegen internet. Mensen gaven 13% minder uit in de speelgoedwinkel dan een jaar geleden. Daarentegen stegen de uitgaven op internet met 18,7%. Ook de consumentenelektronica heeft last van de vlucht naar internet.

Overigens zijn de speelgoed- en elektronicawinkels uitzonderingen in de non-foodsector. Die zette als geheel namelijk 2,5% meer om. Vooral bij doe-het-zelfzaken, meubelwinkels en drogisterijen liet de consument het geld rollen.

Personeelsgebrek

De detailhandel heeft inmiddels volop aansluiting gevonden bij de algemene klaagzang over het personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal had ruim 14% van de supermarkten een personeelstekort. Begin 2015 was dat nog maar 1%.

Bij internetwinkels is het personeelsgebrek nog nijpender. Daar kampt 18% met een personeelstekort.