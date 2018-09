Waarde Amazon stijgt boven $1000 miljard

Het aandeel bereikte dinsdagmiddag de waarde van $2050,27. Amazon dankt de mijlpaal aan de razendsnelle groei. Het internetconcern uit Seattle werd in 1994 opgericht door Jeff Bezos en telt inmiddels circa 575.000 werknemers. De omzet komt in 2018 naar verwachting uit op ongeveer $235 miljard.

Groei boven winstgevendheid

Amazon begon in de jaren negentig met de online verkoop van boeken, maar biedt inmiddels veel andere producten en diensten aan. Oprichter Bezos gaf omzetgroei steeds voorrang boven een goede winstgevendheid, wat zeer goed uitpakt.

De beurskoers is de afgelopen jaren fors gestegen en liet in de afgelopen twaalf maanden zelfs een verdubbeling zien. Daarmee is de weging in de Amerikaanse Nasdaq-100 tot bijna 11% opgelopen. Hoewel momenteel voor een aandeel meer dan 110 maal de voor dit jaar getaxeerde winst per aandeel wordt betaald, hanteert het leeuwendeel van de analisten die Amazon volgen een koopadvies.

Amazon-topman Jeff Bezos Ⓒ AFP

Enorm marktpotentieel

Ook beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger is enthousiast. „Amazon wordt gewaardeerd op het marktpotentieel en dat is enorm. Alles is technologie- en datagedreven en geholpen door zijn efficiëntie zet het bedrijf verhoudingen in markten op hun kop.”

Vooral de aankoop van Whole Foods een jaar geleden sloeg in als een bom, met aanvankelijk stevige koersdalingen van andere supermarkten. Inmiddels zijn veel koersen weer hersteld, maar de verwachting is wel dat Amazon met zijn enorme inzicht in het klantengedrag steeds invloedrijker zal worden. Sindsdien heeft Amazon diverse andere nieuwe markten betreden, waaronder die van de online levering van geneesmiddelen.

Clouddiensten

Hoewel Amazon nog altijd het leeuwendeel van de omzet met de verkoop van artikelen via het internet realiseert, zijn de clouddiensten zijn paradepaardje. De levering van software voor onder meer het databeheer van cliënten koppelt een goede winstgevendheid aan een hoge groei.

Ook bij Nederlandse particuliere beleggers is Amazon geliefd. Het bedrijf is het populairste Amerikaanse beursfonds bij DeGiro en Bux en bezet bij Binck de derde plek op basis van het belegd vermogen.

Minder geliefd bij bonden

Bij vakbonden is Amazon trouwens minder geliefd. Werknemers in de distributiecentra van de webwinkel hebben in het verleden geklaagd over hun karige beloning en de vele kilometers die dagelijks per voet moeten afleggen.