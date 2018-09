Huren gaan weer harder omhoog

Sociale huurwoningen bij woningcorporaties werden vorig jaar gemiddeld 1,7% duurder. De prijs van sociale huurwoningen die niet van corporaties zijn, stegen met 3,3%. Dit omdat de totale huurinkomsten van woningcorporaties met niet meer dan 2,4% mochten stijgen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen verwacht dat de huren volgend jaar nog harder zullen stijgen. „De inflatie bepaalt voor een heel groot deel hoeveel de huren omhoog mogen gaan. Nu rekenen we met de 1,4% van 2017. De laatste cijfers over 2018 zijn van juli, rond de 2%, dus als dat doorzet zie je dat volgend jaar ook weer terug in de huurprijzen.”

Vrije sector

Met 3% valt de prijsstijging in de vrijehuursector nog wel mee. Van Mulligen: „Maar de huren zijn hier vaak dan ook zo hoog, soms duizenden euro’s, dat huurders wel gaan kopen als ze ineens heel erg worden verhoogd.”

De huurprijzen zijn dan wel gestegen, een koopwoning is het afgelopen jaar gemiddeld nog veel duurder geworden: die prijzen gingen het afgelopen jaar met 9% omhoog.

De krapte in de huizenmarkt in de grote steden werkt ook door op de huurmarkt, ziet Van Mulligen. Als een huurhuis van bewoner wisselt, gaat de prijs met gemiddeld 9,1% omhoog. „Vooral voor starters is een koopwoning al bijna niet meer te bereiken. Maar ook de huurmarkt biedt voor deze groep weinig soelaas.”

