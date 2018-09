Zo hielp ING criminelen met witwassen

Het Openbaar Ministerie startte in 2016 zijn onderzoek naar ING, onder de naam ‘Houston’. Aanleiding was dat politie en FIOD merkten dat meerdere verdachten van witwassen of corruptie een rekening bij de bank hadden.

Daarbij ontstond het vermoeden dat ING de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtrad. Deze wet eist controle van de klanten en melding van ongebruikelijke transacties. ING blijkt vanwege gebrek aan personeel het aantal interne witwasmeldingen bewust te hebben afgetopt, zo blijkt uit het ’Onderzoek Houston’ dat het OM dinsdag publiceerde.

Curaçao

In dit feitenrelaas worden een aantal concrete voorbeelden genoemd. Zoals een bedrijf op Curaçao dat via een bankrekening van ING Nederland vele miljoenen euro’s heeft witgewassen voor derden. Deze bankrekening werd van 2010 tot en met 2014 gevoed met circa €150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen, melden de onderzoekers.

De FIOD constateerde dat ING de Curaçaose klant niet voldoende kende en controleerde. Zo was voor ING onduidelijk welke activiteiten het bedrijf ontplooide. Pas in 2015 werd de relatie beëindigd.

Steekpenningen

Een andere zaak betrof het Russische telecombedrijf Vimpelcom (nu Veon geheten). Vimpelcom betaalde tussen 2007 en 2011 steekpenningen aan Gulnara Karimova, de dochter van de voormalig president van Oezbekistan.

Steekpenningen ter waarde van $55 miljoen zijn uitbetaald vanaf een bankrekening bij ING NL. Volgens het OM kreeg ING al in 2012 aanwijzingen dat er iets niet klopte. Pas in 2015 werden de transacties gemeld bij de autoriteiten, aldus het rapport.

Suriname

Een derde voorbeeld betreft een eenmanszaak die zich vanuit Suriname in de jaren 2013 tot en met 2015 bezighield met ondergronds bankieren en witwassen voor derden. Dit gebeurde via een bankrekening bij ING NL.

De eenmanszaak was op papier een handelaar in bouwmaterialen. Om hun geld wit te wassen betaalden klanten via een pinterminal in Suriname voor een aankoop bij de eenmanszaak, maar zij kregen in werkelijkheid een bedrag aan cash geld uitbetaald.

ING verrichte nauwelijks onderzoek naar het bedrijf, dat liefst 15 mobiele pinautomaten had. De totale transacties bedroegen ruim € 9 miljoen.

