Huizencrisis in provincie nog niet voorbij

In acht van de twaalf provincies liggen de huizenprijzen nog onder het niveau van het tweede kwartaal van 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. Alleen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland is een huis inmiddels duurder dan in 2008, en fors ook. In Noord-Holland zijn de huizen, onder aanvoering van natuurlijk Amsterdam, al 13,7% duurder dan voor de start van de kredietcrisis. Bij hekkensluiters Friesland en Drenthe loopt de woningprijs nog meer dan 6% achter op die van medio 2008.

Hoe scoort jouw provincie ten opzichte van de start van de crisis? Kijk hieronder of klik hier.

De huizenprijzen in heel Nederland maakten een enorme smak bij het begin van de kredietcrisis. In de meeste regio’s daalden de prijzen met 15 tot 25%, het hardst in Oost-Groningen, het Gooi en de omgeving van Haarlem. Ook het aantal woningverkopen klapte in elkaar, van meer dan 200.000 in 2007 tot slechts 110.000 in 2013, het zwartste jaar in de huizencrisis.

Afgelopen jaar was de Nederlandse huizenmarkt, officieel uit de crisis of niet, behoorlijk booming. Ons land hoorde plots bij de drie snelste stijgers in West-Europa. Dat de Nederlandse woningmarkt zo heftig op het algemene economische beeld reageert, heeft te maken met de verwevenheid van de twee.

De hypotheekschuld bedraagt bijna €700 miljard. In tijden van crisis verhuizen Nederlanders bijna niet meer, bang om met een restschuld te blijven zitten. Nu draait de economie weer volop, maar stijgen de prijzen door een bouwachterstand.