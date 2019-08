Meer bezoekers en meer omzet voor Kinepolis

"In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar realiseerden we significant meer bezoekers, onder meer door de afwezigheid van de wereldbeker voetbal en een sterke line-up met Avengers: Endgame als absolute kaskraker", zegt topman Eddy Duquenne.

Ook de eerdere overname van de Spaanse El Punt-bioscopen en de opening van nieuwe bioscopen hielpen mee. In de eerste zes maanden kwamen er in totaal 17,7 miljoen bezoekers over de vloer. Dat is bijna 4 procent meer dan een jaar eerder. De halfjaaromzet steeg met ruim 7 procent tot dik 238 miljoen euro. Ook het bedrijfsresultaat ging flink omhoog. Onder de streep kwam de winst wel iets lager uit, op een kleine 19 miljoen euro.

Volgens Kinepolis brengt de tweede helft van dit jaar weer een veelbelovend filmprogramma. De succesfilms van nu zijn onder meer The Lion King en Toy Story 4. In het najaar komt onder meer Star Wars: The Rise of Skywalker.