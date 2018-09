’Pensioendeelnemer tast in het duister’

Bij een beschikbare premieregeling staat de inleg vast, maar is de pensioenuitkering onzeker. Ⓒ Robert Hoetink

Amsterdam - De ontwikkeling dat steeds meer werkgevers de pensioenen van hun personeel in individuele potjes regelen, is gevaarlijk voor diezelfde werknemers. Zij ontvangen namelijk te weinig informatie over hoe hun premie rendeert, of hoe hoog hun oudedagsvoorziening zal zijn.