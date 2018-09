S&P: rating ING niet geraakt door schikking

Eerder op de dag werd bekend dat ING akkoord is gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. De totale impact van de schikking en de terugbetaling op het nettoresultaat van ING bedraagt 775 miljoen euro. De bank zal dit in de cijfers over het derde kwartaal opvoeren als buitengewone last.

S&P gaf aan dat ING een solide financiële basis heeft, met een gezonde onderliggende winstgevendheid. Verder is het bedrijf financieel flexibel genoeg om ook in de toekomst eventuele juridische tegenvallers te kunnen weerstaan, aldus het bureau.