V&D keert terug

Het online warenhuis komt terug met oude vertrouwde merken als Travelbag, Liv, Soho en Prijzencircus. De website wil de voortzetting zijn van het aloude warenhuis dat Anton Dreesmann en Willem Vroom in 1912 oprichtten. De site ziet eruit als de oude V&D-webshop, compleet met het logo met het boompje.

Om zich te onderscheiden van de andere onlinespelers gaat V&D zich richten op de actieve veertigplussers en hun interessegebieden als reizen, hobby’s, gezondheid, wonen en tuin en mode.

De ambitie is om binnen vijf jaar een omzet te halen van 100 miljoen euro, dat is net zoveel als het vroegere V&D.nl verkocht. Het online warenhuis begint met 500.00 producten, beduidend minder dan bol.com, dat 16 miljoen artikelen te koop aanbiedt.

Bij het faillissement van het warenhuis in 2016 kochten ondernemers Roland Kahn, Jacco Scheffers en ex-Hema-topman Ronald van Zetten de V&D-merken voor 5 ton. Het was toen al de bedoeling om het warenhuis via het internet voort te zetten. Maar het onlinesysteem van V&D was daar te bouwvallig voor. ,,Nu kan het wel, omdat we gebruikmaken van de infrastructuur van onder meer Coolcat’’, zegt Van Slooten.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/29635/gemengde-gevoelens

https://www.telegraaf.nl/nieuws/414975/laatste-v-d-sluit-hoe-triest