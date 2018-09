Topman JD.com opgepakt vanwege verkrachting

Het onderzoek naar de mogelijke verkrachting is nog in volle gang, laat de woordvoerder van de politie van Minneapolis weten aan persbureau Bloomberg. ,,We onderzoeken de mogelijke verkrachting. Liu is vrijgelaten, omdat nog niet zeker is of hij wel vervolgd gaat worden.''

Liu volgt een deeltijdstudie bedrijfskunde aan de Chinese campus van de universiteit van Minnesota. Voor de opleiding bracht hij een bezoek aan Minneapolis.

JD.com is een van de grootste webshops in China. Alibaba en Tencent zijn de belangrijkste rivalen.