KLM-piloten nog duurder

Voor de KLM-vliegers betekent dit een salarisverhoging die grofweg varieert van ongeveer €4000 tot €10.000 per jaar. Als de extra vrije dagen voor werkdruk in geld worden uitbetaald, zou het volgens de Franse media zelfs om dubbele bedragen gaan. De vliegers van KLM behoren al tot de best betaalden ter wereld, aldus een branchevergelijking van de HKP Group.

De luchtvaartmaatschappij neemt het komend jaar 370 piloten aan om de VNV tegemoet te komen. KLM wil niet zeggen hoeveel de cao in totaal gaat kosten, maar insiders gaan uit van tientallen miljoenen.

In 2015 werd afgesproken dat de piloten meer gingen werken, waardoor KLM kon groeien en investeren. „Met de nieuwe cao worden de extra uren deels teruggedraaid. We wilden iets doen aan de werkdruk. Uiteindelijk kost deze maatregel geld”, zegt een woordvoerder van KLM. Het lijkt erop dat de KLM-directie koste wat het kost een staking wilde voorkomen. „Wij krijgen flexibiliteit terug van de vliegers en zullen sommige routes met minder piloten doen.” De leden van de VNV moeten het akkoord nog goedkeuren.

Binnen KLM wordt verschillend tegen de werkdruk bij de piloten aangekeken. Vakbond FNV stelt dat medewerkers op de grond ook werkdruk ervaren, maar dat bagagesjouwers een stuk minder verdienen. Een captain die verre vluchten uitvoert, zat vorig jaar zonder winstdeling op een jaarsalaris van zo’n €275.000, aldus de HKP-Group. De helft van de vliegers op lange afstanden werkt in deeltijd.

De KLM-vliegers zitten op intercontinentale en Europese routes op minder vlieguren in vergelijking tot collega’s in Duitsland en Groot-Brittannië, aldus HKP Group. Bij Air France wordt met verbazing gekeken naar de salarisstijgingen. De vakbonden van Air France kijken verheugd naar de ontwikkelingen bij KLM. Zij hebben het bedrijf 15 dagen platgelegd om 5,1% binnen te halen. Dat is nog steeds niet gelukt.

„De winst van een luchtvaartmaatschappij is sterk onderhevig aan de economie. Nu gaat het goed, dan wil het personeel geld zien of minder stress. Dat zie je nu ook bij de KLM-piloten”, zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. „Het probleem is dat de piloten niet flexibel zijn als het straks weer slechter gaat. Eigenlijk moeten de kosten bij Air France en KLM omlaag als ze willen overleven in mindere tijden.”