Monsanto stuwt kwartaalomzet Bayer

Bayer zette een omzetgroei in de boeken van bijna 9 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot circa 9,5 miljard euro. De divisie gewasbescherming deed als geheel een flinke duit in het zakje. Vorig jaar moesten daar nog voorzieningen worden genomen vanwege grote voorraden in Brazilië.

De winst daalde wel fors, met bijna 35 procent. Dat kwam onder meer door de desinvestering van het belang in de voormalige plastic- en polymerendivisie Covestro, zo kwam naar voren uit een handelsbericht. Covestro werd in 2015 door Bayer naar de beurs gebracht en Bayer had nog een minderheidsbelang in het bedrijf. Dat werd in mei afgestoten.

Roundup

Bayer waarschuwde wel dat het resultaat voor heel het jaar waarschijnlijk lager uit zal komen dan eerder verwacht. Dat komt omdat de deal met Monsanto later werd afgerond dan verwacht, waardoor eerdere voorspellingen wat achterlopen. Bayer rekent nu op een kernwinst per aandeel van 5,70 euro tot 5,90 euro. Kenners rekenden hier in doorsnee op 6,22 euro.

Ook leggen tegenslagen rondom de omstreden onkruidverdelger Roundup, uit de portefeuille van Monsanto, een sluier over Bayer. Een Amerikaanse jury veroordeelde Monsanto tot een schadevergoeding van omgerekend ruim 250 miljoen euro omdat Roundup kanker heeft veroorzaakt. Bayer blijft zeggen dat Roundup veilig is.