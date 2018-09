Beurs (slot): Regen heeft vrij spel op somber Damrak

De AEX-index eindigde 1,2% in de min op 546,92 punten, vrijwel het laagste niveau van de dag. Daarmee is de hoofdgraadmeter bijna weer terugvallen tot de stand aan van het begin van 2018. De Midkap liet een daling zien van 0,9% op 781,61 punten.

Ook elders stonden de beurzen flink onder druk. Parijs en Frankfurt doken 1,2% respectievelijk 1,3% omlaag.

Volgens Rein Schutte, vermogensadviseur bij Boer & Olij, is er terughoudendheid bij beleggers in afwachting welke koers Amerika morgen zal gaan varen in het handelsconflict met China. „Naar verwachting zullen de importheffingen op Chinese producten worden doorgevoerd doordat er geen signalen naar buiten zijn gekomen over toenadering tussen partijen, al zal Trump de deur naar verdere onderhandelingen wel open laten in de aanloop naar de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november. De kans bestaat ook dat Trump de pijlen weer gaat richten op Europa ondanks dat er eerder een deal leek te zijn met EC-voorzitter Juncker.”

Daarnaast wijst hij er op dat de onzekerheid bij beleggers over aanhoudende valutaire onrust in de opkomende landen, zoals in Turkije en Argentinië, eveneens een negatieve impact heeft op het sentiment. „De AEX is deze week weer behoorlijk onder druk gekomen nadat vorige maand de grens van 560 punten nog opwaarts werd doorbroken. Beleggers hebben duidelijk weer de donkere bril opgezet ondanks de goede economische gang van zaken in de VS.”

Schutte verwacht dat de publicatie van het Amerikaanse banenrapport eind deze week weinig vuurwerk gaat opleveren. „Het is zo goed als zeker dat de Federal Reserve deze maand een nieuwe rentestap zal gaan doorvoeren ongeacht de uitkomsten over de arbeidsmarkt in de VS. Een nieuwe renteverhoging in december is nog geen uitgemaakte zaak. ”

De AEX werd aardig gedrukt door het zwaarwegende fonds Unilever dat 1,5% van de koers zag verdampen. Heineken was eveneens in mindere doen en raakte 2,4% kwijt.

De verzwakking met 2,6% bij ASML droeg ook sterk bij aan het zwakke sentiment. Staalfabrikant ArcelorMittal moest 2% afstaan. Hekkensluiter Altice Europe leverde 3% in. Het kabel- en telecomconcern rondde de verkoop af van een belang van 75% in het bedrijf Towers of Portugal, waar ongeveer 3000 telecommasten in Portugal in zijn ondergebracht.

ING won 0,1%. De megaschikking van €775 miljoen die de bank dinsdag met het Nederlandse OM sloot, hield de gemoederen nauwelijks nog bezig. Een meevaller voor ING was dat de Amerikaanse toezichthouder SEC geen stappen gaat ondernemen tegen het bankconcern. ABN Amro voegde 0,2% toe aan het vorige slot. Verzekeraar Aegon kreeg er 0,9% bij.

AkzoNobel boekte een winst van 0,8% op €80,60. De verffabrikant kreeg een koopadvies van zakenbank UBS met een koersdoel van €95.

In de Midkap ging AMG 0,8% vooruit na opgewekte uitlatingen van het gespecialiseerde staalconcern over de vooruitzichten voor het gehele jaar. Chiptoeleverancier Besi dikte 0,2% aan.

Takeaway.com droeg met een aderlating van 5% de rode lantaarn onder de Midkappers. Het Australische Macquire heeft het advies van de maaltijdbezorger neerwaarts bijgesteld na de stevige rit omhoog in de voorbije weken. Fugro werd 1,9% goedkoper.

Smallcapfonds Ordina zakte 0,2% Investeerder Teslin vergrootte haar belang in de automatiseerder naar ruim 10%.

VolkerWessels keek tegen een verlies aan van 1,8%. Het mislopen van een grote infrastructuuropdracht zorgde voor een domper bij beleggers in het bouwconcern. VolkerWessels is bij de selectieprocedure voor de verbreding en de verdieping van de snelweg A9 bij Amstelveen niet door naar de laatste drie kanshebbers.

Kiadis Pharma zag de beurswaarde met meer dan een kwart omhoog schieten. Effectenhuis KBC Securities verhoogde het koersdoel voor het farmaciebedrijf van €12,50 naar €20,50 bij een ongewijzigd koopadvies.

