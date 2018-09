Verlies verzekeraar Vivat loopt op

Het verlies bedroeg 173 miljoen euro, tegenover een min van 60 miljoen euro een jaar eerder. De onderliggende winst steeg daarentegen 58 procent tot 115 miljoen euro. Dit resultaat, waaruit eenmalige lasten en baten zijn gefilterd, kreeg een zetje door hogere inkomsten uit een portefeuille met rentederivaten.

De bruto-inkomsten uit premies daalden met 6 procent tot 1,6 miljard euro. Volgens Vivat komt dat vooral door een afname van het aantal pensioencontracten die de verzekeraar uitvoert. Uit directe beleggingen haalde de verzekeraar meer op. De kapitaalbuffer van Vivat verbeterde enigszins. De belangrijkste graadmeter, Solvency II, kwam aan het einde van het eerste halfjaar uit op 167 procent tegenover 162 procent een jaar eerder.

Overname

Vivat zegt in zijn handelsbericht niets over een mogelijke overname. De verzekeraar is sinds 2015 in handen van de Chinese investeerder Anbang. Nu die onderneming door haar koopdrift in financieel zwaar weer is beland, hangt een overname van Vivat boven de markt. Branchegenoot ASR gaf eerder al aan met interesse naar Vivat te kijken, mocht het bedrijf op de markt komen. Vivat wil er niets over zeggen. ,,Uitspraken daarover laten wij aan Anbang'', aldus een woordvoerder.