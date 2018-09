Ziggo: Problemen met televisie eindelijk voorbij

Sinds woensdagochtend 04.00 werken de diensten Replay en On Demand weer naar behoren, meldt een woordvoerder.

Door de stroomstoring zaterdag raakte apparatuur beschadigd. Die moest worden vervangen en geconfigureerd. Al sinds maandag is Ziggo bezig om de televisiediensten gefaseerd weer voor alle klanten uit te rollen. Dat duurde veel langer dan verwacht.

Televisieprogramma’s terugkijken kon de afgelopen dagen wel via de website ziggogo.tv of de Ziggo Go App.

Compensatie

Sommige klanten hebben geprobeerd hun mediabox te resetten. Hierdoor kregen zij soms ook problemen met hun internetverbinding en/of vaste telefoon. Deze klanten kunnen recht hebben op compensatie. Hen wordt aangeraden contact op te nemen met de klantenservice.