Man vraagt vriendin ten huwelijk met Monopoly

De 29-jarige Kevin deed zes maanden over het uitzagen en in elkaar zetten van de vakjes van het Monopoly-bord. Dat waren nou eens niet de bekende straten, maar plekken die voor hem en vriendin Kirsten – een spelletjegek, „Monopoly is haar favoriet” – een speciale betekenis hadden, zoals de universiteit van Miami waar ze allebei studeerden.

Onder het vakje ’Extra belasting’ maakte DeJesus-Jones een geheim luikje, om de verlovingsring te verstoppen. Toen zijn vriendin dankzij de eveneens gemanipuleerde dobbelstenen op het Kans-vakje kwam, pakte ze – heel verrassend – een kaart met ’Kevin heeft een vraag voor je. Ga door naar ’Extra belasting’ en duw daar hard op het spelbord’.

De romantische man kwam op zijn idee toen hij als jongetje meeging op een cruise, en daar een Monopoly-bord ontdekte met geheime vakjes voor het verstoppen van flesjes drank. Hij vermoedt dat de bruiloft zelf geen Monopoly-thema zal hebben.