Laatste dag verhoren DSB

Woendag werd woordvoerder Benno van der Zaag van De Nederlandsche Bank ondervraagd door Scheringa’s advocaat Geert-Jan Knoops. DFT-verslaggever Wouter van Bergen was erbij en deed hieronder verslag via zijn Twitteraccount. Knoops laat uiterlijk op 17 oktober weten of hij meer getuigen wil horen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik