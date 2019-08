AEX met winst richting weekend

Rond 16.10 uur stond de AEX-index 0,9% hoger op 539,9 punten. De AMX koerste 0,7% in de plus op 781,9 punten.

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg (Stroeve Lemberger) sprak van een grillige handelsweek voor de AEX, die eind vorige week sloot op 542,22 punten. De beursgraadmeter kwam deze week onder druk door recessievrees bij beleggers nadat de Amerikaanse tienjaarsrente voor het eerst sinds 2007 onder de tweejaarsrente zakte. Zwanenburg verwacht echter dat vooral Amerikaanse bedrijven nog steeds winstgroei zullen laten zien in de komende twaalf maanden. „ Wij zien de dip op de beurs als een koopkans”, zei de beleggingsstrateeg.

Beleggers verwerkten vrijdag uitspraken van de Finse ECB-bestuurder Olli Rehn over „een significant en betekenisvol stimuleringspakket” te presenteren tijdens de vergadering van de Europese Centrale Bank op 12 september. Zij blikten ook vooruit naar de bijeenkomst van centrale bankiers die volgende week plaatsvindt in het Amerikaanse Jackson Hole. Volgens Zwanenburg zijn veel ogen in Jackson Hole gericht op Fed-voorzitter Jerome Powell. „De markt is verslaafd aan renteverlagingen. Maar Powell wilde vorige maand niet zeggen dat de Fed begonnen is met een reeks van renteverlagingen in de VS.”

Wall Street koerste vanmiddag 0,5% tot 1% hoger. De beurzen in Frankfurt (+0,9%), Parijs (+0,8%) en Londen (+0,4%) gingen eveneens vooruit.

Bekijk ook: Oliekartel OPEC verdient steeds minder geld

In de AEX was Ahold Delhaize de koploper met een plus van 3,6%. Het supermarktconcern was vorige week ook al in trek door een analistenrapport, waarin stond dat een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Kroger zinvol zou zijn. Ahold Delhaize profiteerde ook van meevallende detailhandelscijfers in de VS.

Aegon (+1,9%) lag er ook positief bij. De verzekeraar verloor donderdag nog 7,7% na de bekendmaking van tegenvallende buffers. De branchegenoten ASR (+1,1%) en NN (+1,8%) hadden eveneens de wind in de zeilen. De beurszwaargewichten ASML (+1,3%), ING (+1,3%) en Unilever (+1,1%) hielpen de AEX ook vooruit.

Biotechbedrijf Galapagos (+1,8%) meldde dat zijn reumamedicijn filgotinib een volgende fase ingaat en door Europees geneesmiddelenbureau EMA wordt beoordeeld. Een belangrijke stap, aldus topman Van de Stolpe.

IMCD was de grote verliezer op het Damrak met een koersval van 12,5%. De chemicaliëndistributeur heeft in het eerste halfjaar meer winst geboekt, maar dat viel analisten toch tegen. Bestuursvoorzitter Piet van der Slikke noemde het marktsentiment bovendien „volatiel en onzeker”. ING houdt een koopadvies, maar voorziet moeilijke marktomstandigheden.

Bij de middelgrote fondsen noteerde het Haaksbergse TKH 4,6% verlies. De toeleverancier verkocht onderdeel Torqx bij slecht ontvangen halfjaarresultaten. ING verlaagde zijn advies voor het aandeel TKH van kopen naar houden, bij een verlaagd koersdoel van €41, verwijzend naar verzwakte macro-economische omstandigheden.

Bovenaan in de AMX stond bodemonderzoeker Fugro met 3,5% koerswinst. Chiptoeleverancier Besi volgde met een plus van 3,3%.

Smallcapfonds ForFarmers bood beleggers 4,5% herstel. De veevoederfabrikant ging donderdag door de hoeven met een koersval van 12,9% na tegenvallende halfjaarcijfers.

Meer financieel nieuws direct in je mail? Meld je hier aan.