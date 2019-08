Damrak maakt vaart, financials aan kop

De AEX-index noteerde rond 09:45 uur 0,5% hoger bij 537,3 punten. De AMX koerste toen 0,5% in de plus bij 780 punten.

Industriële aandelen behoren tot de meest verkochte stukken. ECB-bestuurder Olie Rehn sprak over een

De Duitse DAX steeg met 0,5%, de CAC-40 in Parijs won 0,4%. De FTSE en de London Stock Exchange kampen met storingen.

Azië bood in de ochtend winst. De Nikkei sloot 0,6% hoger. De Bank of Japan beperkte zijn aankopen van vijf- tot tienjarige staatsobligaties. De Hangseng steeg 1%.

Op Wall Street eindigde de Dow Jones met 0,4% winst, ondanks 11,3% verlies voor GE, gedreven door positieve geluiden uit de detailhandel. De Nasdaq verloor 0,1%.

Handelsconflict

China heeft opnieuw een grote order van sojabonen bij Braziliaanse boeren geplaatst. De VS hadden Peking in hun onderhandelingen gevraagd die bij Amerikaanse boeren af te nemen.

Op de agenda staan vandaag de Amerikaanse woningbouwcijfers en het aantal bouwvergunning dat is afgegeven. De rente op een Amerikaanse dertigjare staatsobligatie zakte voor het eerst onder 2%.

De markt kijkt alvast voor richting uit naar Jackson Hole, de bijeenkomst van beleidsmakers op 22 en 24 augustus, en de vergadering van de Europese Centrale Bank op 12 september.

Futures voor opening van de Wall Street-handel noteren 0,7% tot 0,9% winst.

Dollar stijgt voor de vierde week op rij. De euro verzwakte vrijdag 0,2% tot $1,1105. Brentolie werd 1,4% duurder bij $59 per vat van 159 liter. Goud ging door de grens van $40.000. De bitcoin dook onder de $10.000.

IMCD stelt teleur

Bij de hoofdfondsen meldde Galapagos (+3,4%) dat zijn reumamedicijn filgotinib een volgende fase ingaat en door Europees geneesmiddelenbureau EMA wordt beoordeeld.

Staalmaker ArcelorMittal ging met 1,7% winst mee. Unibail Rodamco Westfield, ABN Amro en Relx stonden bij de verliezers.

Maaltijdbezorger Takeaway.com reageerde op het nieuws dat Deliveroo, gesteund door Amazon, zich uit de Duitse markt heeft teruggetrokken.

De Rotterdamse chemicaliëndistributeur IMCD verloor 13% beurswaarde. Het heeft in het eerste halfjaar de omzet en winst opgevoerd. Beleggers waren teleurgesteld over de uitspraken over de markt en de vooruitblik.

