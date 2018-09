UBS verhoogt advies op Akzo

Volgens de marktvorsers is AkzoNobel in staat het bedrijfsresultaat (ebit) volgend jaar met circa 26 procent op te voeren en met 14 procent in 2020. Het aandeel verdient om die reden een hogere waardering dan vergelijkbare fondsen uit de Verenigde Staten, aldus UBS. De bank schroeft ook het koersdoel met 20 procent op tot 95 euro per aandeel.

Het aandeel AkzoNobel stond woensdagochtend omstreeks 11.00 uur 0,5 procent hoger op 80,40 euro.