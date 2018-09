’Nederland witteboordenspeeltuin’

Een zaak die ING bevestigde betrof het Russische telecombedrijf Vimpelcom, nu Veon geheten. Vimpelcom betaalde tussen 2007 en 2011 steekpenningen aan Gulnara Karimova, de dochter van de voormalig president van Oezbekistan.

TI is een wereldwijde organisatie die zich ten doel heeft gesteld dergelijke corruptie te bestrijden. Haijer wijst erop dat Nederland een grote, open economie heeft met veel banken en trustkantoren die veel geldstromen faciliteren. „Maar handhaven doen we te weinig.”

In 2012 kreeg Nederland een flinke tik op de vingers van de Organisatie voor Economische Samenwerking in een rapport over de lakse wijze waarop ons land omging met omkoping door Nederlandse bedrijven.

„Sindsdien is er een andere wind gaan waaien in de polder”, beamen een aantal Nederlandse topadvocaten met een praktijk in witteboordencriminaliteit.

In de VS wordt al langer een stuk vlotter met het schikkingenbijltje gehakt. Zelfs geringe banden met de VS zijn voldoende om de -in de woorden van een topadvocaat- ’bloedhonden’ van de Department of Justice of de SEC achter je aan te krijgen.

Amerikaanse toestanden

Het OM is echter een beleid begonnen waarbij het de ’Amerikaanse toestanden naar Nederland haalt’, aldus één van de advocaten: „Als je in Nederland een voldoende hoge boete betaalt, zullen de Amerikanen je niet zo snel nog eens beboeten.”

Haijer noemt Nederland in Oeso-verband nog altijd ’onderaan de ranglijst’ bungelen: „Bovendien, wat gebeurt er met die boetes? Gedupeerden van corruptie zien er niks van terug, het verdwijnt allemaal in onze algemene middelen. Dat zou niet moeten.”

