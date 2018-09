Scheringa achter grotere vissen aan

Na afloop van verhoor van vijf medewerkers van DNB en het ministerie van Financiën noemde Scheringa’s woordvoerder Jan Driessen het ‘in de lijn der verwachting’ dat er nieuwe getuigen worden opgeroepen.

Zijn advocaat Geert-Jan Knoops wil met name toenmalig DNB-directeur Joanne Kellermann aan de tand voelen ‘en andere mensen die in deze verhoren genoemd zijn’. Dat zouden onder andere oud-DNB-president Nout Wellink en toenmalig minister van Financiën Wouter Bos kunnen zijn.

Hogerop

Om de claim te onderbouwen wilde Knoops eerst mensen op de werkvloer horen, om vervolgens eventueel hogerop te gaan, zo is voor het verhoor bekendgemaakt.

Afgelopen week waren twee ambtenaren van het ministerie van Financiën ondervraagd, een toezichthouder en het hoofd communicatie van DNB en hun toenmalig directeur Lex Hoogduin.

Nog hoger zaten alleen Wellink en Bos, die op de avond van dat de noodregeling voor DSB voor het eerst werd aangevraagd bij DNB aanwezig was. Volgens Driessen worden de ‘losse eindje nu bekeken’.

Miljoenenclaim

Scheringa moet uiterlijk 17 oktober aan de rechtbank laten weten of en welke nieuwe getuigen hij wil laten horen in de zaak, die ter voorbereiding is van een claim waarin hij €830 miljoen wil eisen van De Nederlandsche Bank vanwege de slordige manier waarop met de noodregelingaanvraag voor zijn bank is gegaan. Lekken in dat proces hebben volgens hem DSB de das omgedaan.

