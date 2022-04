Vraag naar datacenters en krachtige computers stuwt groei Besi

Financieel

Beursblog: AEX verwerkt cijferregen

Volop cijfers voor beleggers vandaag. Onder meer KPN, Besi, IMCD, Corbion en Signify openden voorbeurs de boeken. Donderdagavond nabeurs kwamen Apple en Amazon met cijfers. Macronieuws was er ook: het CBS publiceerde het inflatiecijfer over april, dat met 11,2% iets lager was dan de 11,9% in maart.