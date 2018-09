Zwangere zzp’er werkt langer door

Meer dan 6 op de 10 ondervraagden gaven aan dat zij later dan 36 weken zwangerschap met verlof gaan. In loondienst is dat de wettelijke grens om te stoppen met werken. Vervolgens gaat 55% binnen 6 weken na de bevalling weer aan het werk. In loondienst is wachten tot 12 weken na de bevalling gebruikelijk.

Vrouwen in loondienst hebben recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook zzp’ers hebben recht op 16 weken zwangerschapsuitkering mits ze in het jaar voorafgaand aan het verlof minimaal 1255 uur als zelfstandige hebben gewerkt. Dat het merendeel er toch voor kiest om langer door te werken en eerder te beginnen komt volgens de onderzoekers doordat een continu inkomen voor zzp’ers geen vanzelfsprekendheid is.