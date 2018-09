'Lager Wall Street kijkt naar handel'

Canada en de VS praten in Washington verder over een handelsverdrag dat het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta moet vervangen. Donderdag en vrijdag onderhandelden de buurlanden daar ook al over, maar ondanks voortgang werd er geen akkoord bereikt. President Donald Trump voerde de druk op door te zeggen dat hij de deal met Mexico ook zonder dat Canada meedoet door wil laten gaan. De Canadese premier Justin Trudeau herhaalde nog maar eens dat geen deal voor zijn land beter is dan een slechte deal.

Facebook en Twitter moeten zich in de Amerikaanse Senaat verantwoorden over de strijd tegen de beïnvloeding van Amerikaanse verkiezingen door andere landen. Google was ook opgeroepen door de senatoren, maar laat de hoorzitting naar verwachting lopen.

Medicijn

Het Nederlandse biotechbedrijf ProQr, dat een notering heeft in New York, kwam met positieve resultaten uit een eerste klinische test van een medicijn. Dat werkt mogelijk tegen LCA10, een zeldzame ziekte die tot blindheid kan leiden.

Tesla staat opnieuw in de belangstelling na een mail van topman Elon Musk aan website BuzzFeed. Daarin noemt Musk een Britse duiker die hij al eerder een pedo noemde een kinderverkrachter.

Minneapolis

De in New York genoteerde Chinese webwinkel JD.com staat opnieuw voor een lagere opening nadat het bedrijf dinsdag al inleverde. Topman Liu Qiangdong was zaterdag in Minneapolis opgepakt vanwege een beschuldiging van verkrachting. Liu ontkent zich daaraan schuldig te hebben gemaakt.

Dinsdag sloot de Dow-Jonesindex 0,1 procent lager op 25.952,48 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2896,72 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8091,24 punten. Maandag was Wall Street dicht vanwege Labor Day.